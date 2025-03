Internet critica piada de ministro do STJ sobre baianos; ASSISTA

Internautas não gostaram de uma piada feita pelo ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), feito durante uma sessão na terça-feira (18). Enquanto alguns defenderam o direito de fazer piada, outros a criticaram.

Tudo começou com o ministro Raul Araújo, de Fortaleza, que mencionou sua lesão no joelho, explicando ser um problema no menisco, algo comum entre atletas. Na sequência, Noronha fez uma brincadeira sobre o físico de Araújo, dizendo que, com aquele corpo, ele poderia ser jogador de basquete. Araújo confirmou que a lesão aconteceu durante uma partida de basquete. Então, Noronha seguiu com um comentário sobre os baianos: “O baiano é tão ágil, tão ágil, que quando joga basquete, ele arremessa a bola na sexta e ela só cai no sábado.”