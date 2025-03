Acham que não ser ofendido por humor é um direito, diz humorista

"As pessoas, acho eu, estão convencidas de que têm o direito de não serem ofendidas. E creio que esse direito não existe. Até porque, se existisse, eu só hoje vi 17 coisas que me ofenderam, no trânsito, na televisão."

Um problema que parece ganhar proporções ainda maiores com as redes sociais, onde as pessoas parecem poder cercar-se do que acreditam e ignorar o restante -onde, afirma o humorista, as palavras tornam-se paródias delas mesmas.

Conteúdo, ele diz, tende a significar falta de conteúdo. Compartilhar é, na verdade, exibir. "Quando a gente partilha o jantar de ontem nas redes sociais, ninguém está a comer conosco".