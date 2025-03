Mascotes do sorteio da Libertadores viram meme nas redes

No palco da sede da Conmebol, em Assunção, no Paraguai, apareceram dois bonecos vestidos de gala, representando uma bola de futebol e uma taça.A reação nas redes sociais foi imediata: muitas críticas, piadas e comparações com mascotes conhecidos, como Zé Gotinha e Globolinha.

Outro, @FeFontanaGyn, também ironizou: "Que coisa feia, misericórdia kkkkk nem os mascotes da Caixa ou o zé gotinha eram tão feios". Já @guilbasto criticou a produção do evento: "Mas que coisa amadora, que coisa sofrível... Tantos e tantos milhões nessa Copa, pra fazerem isso".

Apesar da confusão, os personagens não são mascotes oficiais dos torneios -que, aliás, nunca tiveram um. Eles são Esférico Bolete e Glória Eterna, apresentadores de um jornal fictício na série animada "Notifut", criada pela Conmebol para contar a história dos campeões da Libertadores.

O programa, lançado no ano passado no YouTube, traz episódios curtos em que jogadores históricos aparecem como personagens animados. No episódio dedicado ao Fluminense, que estreou em agosto de 2024, os escolhidos para ganhar versões em desenho foram Marcelo, Paulo Henrique Ganso e Felipe Melo, protagonistas do título de 2023. Já no capítulo do Flamengo, publicado em setembro, Zico, Arrascaeta e Bruno Henrique.