Rottweilers atacam e matam menino de 12 anos

Os cães escaparam de uma casa no bairro Gabiroba, em Itabira, ao passar por um buraco na cerca e avançaram contra Guilherme, que brincava em um terreno baldio. Testemunhas relataram que os animais arrastaram o menino para uma área de mata e que moradores precisaram intervir para afastá-los e resgatar a criança.

Dois rottweilers atacaram e mataram Guilherme Gabriel Couto, de 12 anos, em Belo Horizonte (MG). O menino sofreu morte cerebral no domingo (17), após permanecer internado em estado grave no Hospital João XXIII desde a madrugada da última quarta-feira (12).

Com perfurações no corpo e um corte profundo no pescoço, Guilherme foi levado às pressas para o hospital, mas não resistiu.

Após o ataque, os rottweilers retornaram à casa do dono, mas se mantiveram agressivos. A Polícia Militar abateu os cães. O responsável pelos animais, um homem de 27 anos, se apresentou à delegacia depois de receber ameaças de moradores.

A Polícia Civil mineira registrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra ele por omissão de cautela na guarda dos cães e o liberou em seguida. O caso segue sob investigação pela Delegacia de Polícia Civil de Itabira.