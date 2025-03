Filho atira no pai por acidente ao defendê-lo de ameaça

Durante uma discussão de trânsito no Bairro Morumbi, em Uberlândia (MG), um rapaz de 30 anos baleou acidentalmente o próprio pai, de 52, ao tentar defendê-lo de uma ameaça. O caso aconteceu na sexta-feira (14).

De acordo com a Polícia Militar, a confusão começou quando o filho pediu passagem a outros motoristas, que reagiram agressivamente e disseram saber onde ele morava. Mais tarde, esses homens foram até a casa dele e apontaram uma arma para a cabeça do pai do jovem.