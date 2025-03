Pai é assassinado ao tentar defender o filho em briga; VÍDEO

A Polícia Civil investiga o assassinato de Jovildo Carvalho, de 51 anos, morto a tiros no último domingo (16) em Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná (PR), ao tentar proteger o filho de uma agressão. O crime foi registrado por uma câmera de segurança.

No vídeo, o suspeito aparece atacando o jovem de 22 anos e, antes da confusão escalar, grita: "Filho da p*ta! Vai mexer com mulher casada!”. Em seguida, Jovildo entra na briga para defender o filho e é baleado. O atirador fugiu no mesmo veículo em que chegou à casa da vítima.