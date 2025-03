Acumulador compulsivo juntou 15 caminhões de resíduos em casa

Uma força-tarefa foi mobilizada nesta semana para remover toneladas de lixo e entulho acumulados em uma casa em Taguatinga. Foram necessários 15 caminhões para a limpeza do local, onde o excesso de materiais favorecia a proliferação de pragas e doenças. A ação contou com equipes da Vigilância Ambiental, do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e da Administração Regional.

Dentro do imóvel, havia roupas, materiais de construção, alimentos vencidos e até medicamentos descartados. Além da remoção dos objetos, o trabalho incluiu poda de árvores, sanitização e vacinação dos nove animais que viviam na casa.