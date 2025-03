Mulher perde equilíbrio no graviton, cai do 2º andar e morre

Uma mulher de 45 anos morreu na quarta-feira (19) após cair do segundo andar de uma academia em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha (RS). Denise de Oliveira se exercitava no aparelho "graviton" quando se desequilibrou e caiu sobre uma janela de vidro, quebrando-a com o impacto. O acidente ocorreu por volta das 20h na unidade da rede Motivida, localizada no bairro São Caetano, informou a Folha de SP.

Leia mais: Médica de 26 anos passa mal ao se exercitar em academia e morre

De acordo com o relato de uma testemunha à Polícia Civil, Denise estava agachada em frente ao aparelho quando se desestabilizou e caiu para trás, atingindo a janela de vidro. O impacto da queda quebrou a estrutura, e a vítima morreu no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou, Denise ainda estava presa por uma grade e sofria uma parada cardiorrespiratória. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) tentou reanimá-la, mas sem sucesso.