Por que fiéis entregam carros e relógios às igrejas?

A Batista da Lagoinha de Alphaville foi procurada por meio de sua assessoria, mas, até o momento, não respondeu às perguntas enviadas.

O que é dízimo

O ensino sobre o dízimo na Bíblia segue duas vertentes distintas: uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o dízimo era uma espécie de imposto religioso entre os judeus, cujo principal objetivo era sustentar a tribo de Levi, que não herdou terras na partilha de Canaã. Os levitas eram responsáveis por lembrar o povo dos princípios da Lei de Deus e manter o funcionamento do Templo de Jerusalém.

O teólogo José Marcos da Silva, pastor da Igreja Batista em Coqueiral, em Recife, explica que, no Novo Testamento, não há um único texto que aplique a doutrina do dízimo aos cristãos. Isso, segundo ele, não significa que a igreja primitiva não se preocupasse com o sustento de suas atividades, mas que a contribuição passou a ser baseada na generosidade e na necessidade da comunidade.