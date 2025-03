Nasa transmite retorno de astronautas à Terra ao vivo; ASSISTA

À 1h01 (de Brasília), a Starliner pousa vazia no no deserto de White Sands, no Novo México, EUA. A cápsula da Boeing, que desacoplou da ISS às 17h04 do dia anterior, é a primeira americana projetada para realizar a descida em terra firme ?todas as demais, do passado e do presente, faziam amerissagens (pousos no mar).

19 DE SETEMBRO

Williams celebra seu aniversário na Estação Espacial. Ela completou 59 anos.