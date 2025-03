SpaceX resgata astronautas após 9 meses no espaço; VÍDEO

Uma cápsula da SpaceX acoplou com sucesso à Estação Espacial Internacional (ISS), preparando o retorno dos astronautas Butch Wilmore e Suni Williams, que permanecem no espaço há mais de nove meses.

Inicialmente, a dupla deveria passar apenas oito dias na ISS, mas problemas técnicos com a cápsula experimental Starliner, da Boeing, prolongaram a missão. Entre as falhas, estavam defeitos em propulsores essenciais para o retorno seguro e vazamentos de gás hélio no sistema de propulsão.