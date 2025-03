Conmebol sorteia grupos da próxima edição da Libertadores

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) sorteou, na noite desta segunda-feira (17) em Luque (Paraguai), os grupos da próxima edição da Copa Libertadores. O atual campeão Botafogo ficou no Grupo A, ao lado de Estudiantes (Argentina), Universidad de Chile (Chile) e Carabobo (Venezuela).

Outro forte candidato ao título é o Flamengo, que é acompanhado no Grupo C por LDU (Equador), Deportivo Táchira (Venezuela) e Central Córdoba (Argentina). O São Paulo aparece no Grupo D, junto com Libertad (Paraguai), Talleres (Argentina) e Alianza Lima (Peru).

O Grupo E também tem um represente do Brasil, o Fortaleza, que medirá forças com Racing (Argentina), Colo-Colo (Chile) e Atlético Bucaramanga (Colômbia). Um dos grupos mais interessantes desta primeira fase deve ser o F, que conta com a presença do Nacional (Uruguai), do Atlético Nacional (Colômbia) e de dois brasileiros: Bahia e Internacional.