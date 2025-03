15 são detidos por corrupção em caso de boate que pegou fogo

As autoridades da Macedônia do Norte, na Europa, detiveram 15 suspeitos de corrupção e suborno após o incêndio devastar a boate Pulse, na cidade de Ko?ani no domingo (16), deixando 59 mortos e 155 feridos. Investigações iniciais revelaram que o local operava sem licença adequada e estava superlotado, com cerca de 1.500 pessoas — o dobro da capacidade permitida.

Leia mais: Incêndio em boate mata 59 e fere 155; teto pegou fogo; VÍDEO

O incêndio começou por volta das 2h30 da madrugada, durante show do grupo local de hip hop DNK. Artefatos pirotécnicos utilizados na apresentação incendiaram o teto inflamável do estabelecimento, causando pânico. Com apenas uma saída disponível, muitos jovens — alguns com apenas 14 anos — ficaram presos e morreram por inalação de fumaça, queimaduras ou na tentativa desesperada de escapar.