'Caramelo' mergulha em rio para recolher lixo e surpreende; VÍDEO

O vídeo de um cachorro de rua recolhendo lixo de um rio poluído do Japão viralizou e chamou a atenção de pessoas ao redor do mundo.

Um herói inesperado: o cão que fez a diferença

As imagens, divulgadas no fim do ano passado, começam mostrando o cachorro descendo uma escada em direção à água. O que parecia ser um momento comum logo se transformou em algo notável. Ao ver garrafas plásticas, copos e outros resíduos boiando, o cão não hesitou: mergulhou e começou a recolher o lixo com a boca.