Carcereiro é mantido refém por presos dentro de cela de cadeia

Um agente de controle foi rendido e mantido refém por presos dentro de uma cela na ala masculina do presídio masculino no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, na tarde dessa sexta-feira (14)

Agente foi rendido por detentos por volta das 14h. A Sejuri (Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social) não informou a identidade do policial, nem quantos presos se envolveram no caso ou se fizeram exigências para libertar o servidor público. Até a conclusão desta matéria, o agente não havia sido liberado.