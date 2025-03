Após 4 meses, inquérito da execução de delator do PCC termina

O corretor de imóveis teria desaparecido com US$ 100 milhões (R$ 547 milhões) repassados por Cara Preta para que Gritzbach investisse o valor em criptomoedas. O dinheiro, no entanto, sumiu, e Cara Preta foi morto.

Tanto Castilho quanto Diego Amaral Coelho teriam participado do tribunal do crime de Gritzbach, em que o delator do PCC teve de dar explicações sobre o suposto sumiço de milhões de reais. O delator do PCC teria escapado da morte ao convencer o grupo de sua inocência.

A absolvição de Gritzbach no tribunal do crime teria irritado a cúpula do PCC e provocado a morte de dois integrantes da facção criminosa responsáveis pela decisão, Rafael Maeda e Claudio Marcos de Almeida.