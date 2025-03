Tutor é baleado na perna pelo próprio pit bull; entenda

Enquanto estava deitado na cama, o tutor de um pitbull foi acidentalmente baleado na perna pelo animal. De acordo com a polícia, a pata do cachorro 'Oreo' ficou presa no gatilho da arma e, ao tentar se mexer, disparou, atingindo a coxa esquerda de Jerald Kirkwood. O caso aconteceu em Memphis (EUA), no dia 10.

A mulher que estava com Kirkwood no momento do incidente levou a arma e saiu de casa enquanto o homem ferido era levado ao hospital, sem risco de morte. A mulher afirmou em entrevista à Fox 13 que Oreo é um cão brincalhão e que o disparo foi acidental.