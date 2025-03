Clínica clandestina para bandidos baleados é localizada pela PM

Durante a ação, um homem passava por atendimento no espaço. De acordo com a PM, ele havia sido baleado durante um roubo a uma farmácia, no Brooklin, zona sul, horas antes. Ele foi atingido em uma troca de tiros com um policial aposentado no interior da drogaria, localizada na avenida Padre Antônio José dos Santos.

Ele e um segundo homem conseguiram fugir naquele primeiro momento. Na fuga eles abandonaram um revólver, um celular e os produtos do roubo avaliados em cerca de R$ 50 mil.

Além do suspeito, na clínica clandestina estavam um biomédico patologista, uma técnica de enfermagem e uma funcionária responsável pela limpeza da casa. Todos foram encaminhados para a delegacia.