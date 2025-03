Mãe de aluno é baleada dentro de escola no Rio

As aulas da unidade escolar foram suspensas para o turno da manhã. A Faetec de Quintino, uma das maiores do estado, é também uma das poucas que possui turmas de Ensino Fundamental do 6° ao 9° ano, além do Ensino Médio e Técnico.

Nesta quarta, a Polícia Civil também faz uma operação no Complexo do Lins, na zona norte, para cumprir mandados de prisão contra suspeitos de participação no tiroteio em dezembro que terminou com a morte de Gisele Mendes, médica da Marinha, dentro do Hospital Naval Marcílio Dias.