Um casal foi encontrado morto dentro de casa, no bairro Parque Industrial, em Jundiaí, no final da noite desta terça-feira (27). Segundo apuração policial preliminar, o homem teria matado a mulher e, em seguida, tirado a própria vida.
A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, após acionamento via 190. No local, os policiais entraram em contato com o solicitante, que relatou ter perdido o contato com a enteada e que ninguém respondia aos chamados no portão. Ele entrou na residência e encontrou a mulher e o companheiro dela feridos, aparentemente já sem vida. Havia muito sangue no local.
O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. A equipe médica constatou os óbitos.
A Perícia Técnica também foi acionada e realizou os trabalhos de praxe.
Preliminarmente, a suspeita é de que o homem tenha matado a mulher e cometido suicídio em seguida.
O caso foi registrado como feminicídio e suicídio.