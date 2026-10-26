O Jornal de Jundiaí recebeu dúvidas de leitores sobre informes de trocas de medidores de consumo de energia pela CPFL. Os novos medidores, inteligentes, seriam instalados nas residências por equipes especializadas. Questionada, a CPFL Piratininga, concessionária de distribuição de energia em Jundiaí, informa que iniciará nos próximos dias o processo de substituição de medidores de energia no município. O serviço será realizado por empresas terceirizadas devidamente credenciadas e uniformizadas.
Para garantir a segurança dos moradores, a companhia orienta que os clientes confirmem as características dos uniformes no site oficial da CPFL e, se desejarem, validem a identidade dos profissionais por meio do telefone 0800 010 2570 , fornecendo os nomes completos dos eletricistas para confirmação.
A distribuidora informa que a troca dos medidores é totalmente gratuita e não gera qualquer custo ao consumidor.
As substituições estão previstas para ocorrer entre outubro de 2026 e abril de 2027. Os trabalhos serão realizados de forma gradual, seguindo o planejamento operacional da companhia para a região.
Para esclarecer dúvidas, os clientes podem acessar a página oficial sobre o projeto de modernização dos medidores, disponível em Medidor de energia | CPFL, além dos canais oficiais de atendimento da empresa.
Em relação ao faturamento, a CPFL explica que a primeira conta emitida após a troca será calculada considerando o consumo registrado pelo medidor antigo até a data da substituição e, posteriormente, o consumo medido pelo novo equipamento. Dessa forma, o cliente terá seu consumo apurado de forma correta e proporcional ao período correspondente a cada medidor