O Jornal de Jundiaí recebeu dúvidas de leitores sobre informes de trocas de medidores de consumo de energia pela CPFL. Os novos medidores, inteligentes, seriam instalados nas residências por equipes especializadas. Questionada, a CPFL Piratininga, concessionária de distribuição de energia em Jundiaí, informa que iniciará nos próximos dias o processo de substituição de medidores de energia no município. O serviço será realizado por empresas terceirizadas devidamente credenciadas e uniformizadas.

Para garantir a segurança dos moradores, a companhia orienta que os clientes confirmem as características dos uniformes no site oficial da CPFL e, se desejarem, validem a identidade dos profissionais por meio do telefone 0800 010 2570 , fornecendo os nomes completos dos eletricistas para confirmação.

A distribuidora informa que a troca dos medidores é totalmente gratuita e não gera qualquer custo ao consumidor.