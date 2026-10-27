Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente da República no domingo (25), com 64.256.232 votos, equivalentes a 51,79% dos votos válidos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para Jundiaí e região, o resultado abre uma nova etapa de negociação com Brasília pela continuidade dos investimentos e pela inclusão de demandas no orçamento de 2027. Entre os representantes ouvidos pelo JJ, as divergências políticas permanecem, mas há um compromisso em comum: buscar recursos para os municípios.

Eleito deputado federal, Luiz Fernando Machado (PL) afirmou que apoiou Flávio Bolsonaro por acreditar que o país precisava mudar de direção e que será oposição ao governo. “O resultado das urnas não muda minhas convicções”. Ressaltou, porém, que os moradores pagam impostos e têm direito ao retorno em serviços públicos. “Investimento federal não é favor do presidente nem concessão partidária.”

O deputado estadual eleito João Paulo de Souza (PL), de Várzea Paulista, também defendeu o projeto de seu partido, mas afirmou que respeita o resultado e manterá abertura ao diálogo. Leandro Basson (Podemos), eleito para a Assembleia Legislativa, manifestou insatisfação com a vitória de Lula. “Mas, acima das diferenças políticas, está meu compromisso com a população. A Região Metropolitana de Jundiaí não pode ser prejudicada por questões partidárias, disse.”