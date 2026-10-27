Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente da República no domingo (25), com 64.256.232 votos, equivalentes a 51,79% dos votos válidos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para Jundiaí e região, o resultado abre uma nova etapa de negociação com Brasília pela continuidade dos investimentos e pela inclusão de demandas no orçamento de 2027. Entre os representantes ouvidos pelo JJ, as divergências políticas permanecem, mas há um compromisso em comum: buscar recursos para os municípios.
Eleito deputado federal, Luiz Fernando Machado (PL) afirmou que apoiou Flávio Bolsonaro por acreditar que o país precisava mudar de direção e que será oposição ao governo. “O resultado das urnas não muda minhas convicções”. Ressaltou, porém, que os moradores pagam impostos e têm direito ao retorno em serviços públicos. “Investimento federal não é favor do presidente nem concessão partidária.”
O deputado estadual eleito João Paulo de Souza (PL), de Várzea Paulista, também defendeu o projeto de seu partido, mas afirmou que respeita o resultado e manterá abertura ao diálogo. Leandro Basson (Podemos), eleito para a Assembleia Legislativa, manifestou insatisfação com a vitória de Lula. “Mas, acima das diferenças políticas, está meu compromisso com a população. A Região Metropolitana de Jundiaí não pode ser prejudicada por questões partidárias, disse.”
Já o vereador Henrique Parra Parra Filho (PSOL) vê na continuidade do governo uma oportunidade de ampliar os investimentos. “Lula foi o presidente que mais investiu em Jundiaí e vamos trabalhar para que aumente ainda mais nos próximos quatro anos”, afirmou.
Investimentos em andamento
Essa expectativa encontra uma cidade com projetos em diferentes estágios. Na mobilidade, Jundiaí foi contemplada com mais de R$ 69 milhões do Novo PAC para modernizar terminais, construir uma nova unidade e instalar abrigos de ônibus. A reforma do Terminal Rami, estimada em R$ 3,3 milhões, integra o pacote de investimentos federais.
Na infraestrutura, o termo de compromisso para contenção de encostas no São Camilo soma R$ 16 milhões, mas a execução depende da contratação da empresa e das condições de liberação. No mesmo bairro, o Periferia Viva prevê até R$ 4,2 milhões para reformar 140 banheiros. Conforme informações da Habitação ao Podcast JJ, a entidade responsável encaminhava documentos à Caixa. Já no Novo Horizonte, o PAC prevê R$ 1,7 milhão para regularização fundiária.
Prioridades para 2027
Para novas demandas, Luiz Fernando pretende concentrar o trabalho com prefeitos e equipes técnicas, antes de levar os projetos à bancada paulista. A saúde terá prioridade pelo custeio dos serviços e pela necessidade de ampliar a capacidade dos hospitais que atendem pacientes de toda a região. Ele citou o São Vicente, o Hospital de Várzea Paulista, Grendacc, Instituto Luiz Braille e APAEs. “Para transformar uma demanda em entrega, é preciso projeto bem estruturado, articulação e acompanhamento.”
João Paulo também priorizará saúde, mobilidade e habitação, além da educação, com horários que permitam aos jovens conciliar estudo e trabalho. Para viabilizar os projetos, buscará apoio do governo estadual, de deputados federais e dos ministérios. “Seguirei firme nas minhas posições e aberto ao diálogo, colocando os interesses de Várzea Paulista e região em primeiro lugar.”
Para Basson, a busca por investimentos deverá contemplar segurança, saúde, mobilidade, infraestrutura e combate à dependência química, com centros especializados em tratamento. A intenção é atuar com o Governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e cobrar recursos da União. “Não preciso concordar politicamente com Lula para cobrar aquilo que é direito da nossa população.”
Parra, por sua vez, pretende cobrar da Prefeitura a inscrição de projetos nos editais federais. Segundo ele, a falta de terrenos destinados ao Minha Casa, Minha Vida limitou novas moradias, enquanto o não credenciamento dos pronto atendimentos como UPA impediu o acesso a recursos. Ao defender também a expansão do Instituto Federal, o vereador aponta a apresentação de projetos municipais como caminho para transformar a continuidade do governo em benefícios para Jundiaí.
Para quem espera atendimento, moradia ou melhorias no transporte, o resultado dessa negociação será medido pelas entregas. Em 2027, a execução dos projetos já formalizados e a obtenção de novos recursos mostrarão quanto os compromissos assumidos após as urnas conseguiram avançar na vida dos moradores.