O caso aconteceu em Jundiaí no Clube Uirapuru, quando duas mulheres que saíam de uma festa tentaram atravessar uma área alagada, mas acabaram caindo e foram arrastadas pela correnteza formada no local. As buscas começaram ainda na madrugada de domingo e um dos corpos foi encontrado. O outro corpo foi localizado na manhã do mesmo dia.

Neste fim de semana, uma tragédia aconteceu em Jundiaí. Duas jovens, de 19 e 16 anos, faleceram na madrugada de domingo (25), após serem arrastadas pela água ao tentarem atravessar uma área alagada. Este tipo de deslocamento é muito perigoso e a Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta que uma corrente de água de apenas 15cm de altura já pode arrastar uma pessoa.

Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a população deve evitar transitar em áreas alagadas, onde corre o risco de cair em um buraco ou boca de lobo aberta que fica escondida sob as águas. Outro risco grande é tentar atravessar ruas inundadas ou trechos com correnteza, a pé ou de carro. Não se deve subestimar a força da correnteza e a chance da pessoa ser arrastada é muito grande. Uma corrente de água de apenas 15 centímetros já é suficiente para arrastar uma pessoa.

Mesmo carros grandes e pesados são arrastados pela força da água. Somente 30 centímetros de água – até metade da roda, em média – já são suficientes para arrastar um veículo. Se a água representar um risco, saia do carro. Em casos extremos, quebre o vidro com a fivela do cinto de segurança ou o encosto da cabeça do banco, e suba no teto do veículo.

Existe ainda o risco de contrair uma doença das águas, como a leptospirose. Caso esteja em uma região alagada, procure um local mais elevado para se proteger, como o banco de um ponto de ônibus, e aguarde.