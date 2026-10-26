As duas jovens que morreram após serem arrastadas pela correnteza durante uma enchente em Jundiaí serão veladas e sepultadas no município. As vítimas estavam saindo de uma festa universitária no Clube Uirapuru, no bairro Casa Branca, quando caíram na água durante a forte chuva que atingiu a cidade na madrugada de domingo (25).

Laura Raianny Pereira da Silva, de 16 anos, foi velada e sepultada na manhã desta segunda-feira (26). Já o velório de Rhaynny Rodrigues da Silva Barbosa, de 19 anos, está previsto para terça-feira (27), a partir das 12h, no Velório Municipal Adamastor Fernandes. O sepultamento deve ocorrer às 17h, no Cemitério Memorial Parque da Paz, também em Jundiaí.

Conforme informações divulgadas pela TV TEM, as jovens estavam na área de um estacionamento quando se desequilibraram e foram levadas pela correnteza. A festa universitária tinha mais de 2 mil pessoas e contava com apresentações de artistas como MC Hariel, MC Lelé JP e Menor M.