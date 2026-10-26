As duas jovens que morreram após serem arrastadas pela correnteza durante uma enchente em Jundiaí serão veladas e sepultadas no município. As vítimas estavam saindo de uma festa universitária no Clube Uirapuru, no bairro Casa Branca, quando caíram na água durante a forte chuva que atingiu a cidade na madrugada de domingo (25).
Laura Raianny Pereira da Silva, de 16 anos, foi velada e sepultada na manhã desta segunda-feira (26). Já o velório de Rhaynny Rodrigues da Silva Barbosa, de 19 anos, está previsto para terça-feira (27), a partir das 12h, no Velório Municipal Adamastor Fernandes. O sepultamento deve ocorrer às 17h, no Cemitério Memorial Parque da Paz, também em Jundiaí.
Conforme informações divulgadas pela TV TEM, as jovens estavam na área de um estacionamento quando se desequilibraram e foram levadas pela correnteza. A festa universitária tinha mais de 2 mil pessoas e contava com apresentações de artistas como MC Hariel, MC Lelé JP e Menor M.
Rhaynny foi socorrida nas proximidades da portaria do clube e encaminhada ao Hospital São Vicente de Paulo, mas não resistiu.
Laura foi arrastada por cerca de dois quilômetros e encontrada sem vida em uma propriedade particular aproximadamente três horas após o desaparecimento.
Artistas e organização lamentam as mortes
O cantor MC Hariel, uma das atrações da festa, publicou uma homenagem às duas jovens nas redes sociais e manifestou solidariedade aos familiares e amigos.
Em nota, a organização do evento Paredão Universitário também lamentou as mortes e expressou pesar pela perda. A equipe informou que está em contato com as famílias desde os primeiros momentos após a ocorrência e que se colocou à disposição para oferecer apoio.
O caso gerou comoção e reforçou a gravidade dos impactos das fortes chuvas que atingiram Jundiaí durante o fim de semana.