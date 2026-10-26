Uma mulher foi detida após agredir e torturar outra mulher além de ameaçá-la de morte no bairro Parque das Hortênsias, em Itupeva. Segundo o registro policial, a vítima relatou que estava prestes a entrar no carro de um colega de trabalho para pegar uma carona quando foi surpreendida pela suposta agressora.
A suspeita teria puxado a vítima pelos cabelos, derrubado-a no chão e desferido tapas, socos e arranhões. Durante as agressões, ela também teria cortado parte dos cabelos da mulher com uma tesoura e feito ameaças de morte. Ainda conforme o relato, as agressões só foram interrompidas quando pessoas começaram a se aproximar. Em seguida, a suspeita fugiu a pé em direção a um ponto de ônibus.
A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Itupeva, onde recebeu atendimento médico. Conforme relatório médico, apresentava escoriações no punho direito, no lado esquerdo do lábio superior e no terceiro dedo da mão esquerda. Também foram constatados tufos de cabelo cortados com tesoura.
A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) que encontrou a mulher e quando questionada, ela alegou ter instalado um programa de escuta e rastreamento no celular do filho. Segundo sua versão, o aparelho teria sido deixado no porta-malas do veículo do marido, e ela teria ouvido uma conversa entre ele e a vítima sobre um encontro.
As duas mulheres foram conduzidas ao Distrito Policial de Itupeva, onde a ocorrência foi registrada como ameaça, lesão corporal, dano material e tortura. O caso ficou à disposição da Justiça.