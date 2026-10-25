25 de outubro de 2026
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ALAGAMENTO

Duas mulheres morrem após serem arrastadas pela correnteza

Por Redação | JRJ
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
As vítimas estavam no interior do Clube Uirapuru e deixavam o local após uma festa quando foram levadas pela força da água
As vítimas estavam no interior do Clube Uirapuru e deixavam o local após uma festa quando foram levadas pela força da água

Duas mulheres morreram na madrugada deste domingo (25), após serem arrastadas pela correnteza durante um alagamento em Jundiaí. As vítimas estavam no interior do Clube Uirapuru e deixavam o local após uma festa quando foram levadas pela força da água.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados por volta das 4h50, pelo telefone 190, após amigos das vítimas pedirem ajuda.

Uma das mulheres foi resgatada ainda durante a madrugada e encaminhada ao Hospital São Vicente de Paulo pela unidade de resgate UR-19116, comandada pelo sargento Coana. Apesar dos procedimentos médicos, ela não resistiu e morreu.

A segunda vítima permaneceu desaparecida durante as buscas e foi localizada por volta das 8h30 deste domingo, já pela manhã.

O local foi preservado para o trabalho de perícia da Polícia Científica. Os corpos serão encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), onde passarão por exames antes de serem liberados para o sepultamento.

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