Duas mulheres morreram na madrugada deste domingo (25), após serem arrastadas pela correnteza durante um alagamento em Jundiaí. As vítimas estavam no interior do Clube Uirapuru e deixavam o local após uma festa quando foram levadas pela força da água.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados por volta das 4h50, pelo telefone 190, após amigos das vítimas pedirem ajuda.

Uma das mulheres foi resgatada ainda durante a madrugada e encaminhada ao Hospital São Vicente de Paulo pela unidade de resgate UR-19116, comandada pelo sargento Coana. Apesar dos procedimentos médicos, ela não resistiu e morreu.