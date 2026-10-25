Duas mulheres morreram na madrugada deste domingo (25), após serem arrastadas pela correnteza durante um alagamento em Jundiaí. As vítimas estavam no interior do Clube Uirapuru e deixavam o local após uma festa quando foram levadas pela força da água.
O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados por volta das 4h50, pelo telefone 190, após amigos das vítimas pedirem ajuda.
Uma das mulheres foi resgatada ainda durante a madrugada e encaminhada ao Hospital São Vicente de Paulo pela unidade de resgate UR-19116, comandada pelo sargento Coana. Apesar dos procedimentos médicos, ela não resistiu e morreu.
A segunda vítima permaneceu desaparecida durante as buscas e foi localizada por volta das 8h30 deste domingo, já pela manhã.
O local foi preservado para o trabalho de perícia da Polícia Científica. Os corpos serão encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), onde passarão por exames antes de serem liberados para o sepultamento.