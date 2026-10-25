A votação de brasileiros no exterior no segundo turno da eleição presidencial de 2026 apresenta vantagem parcial para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Até as 14h54 deste domingo (25), o presidente somava 79.937 votos, contra 58.899 do senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo levantamento do Congresso em Foco com boletins de urna de 54 países e territórios. A diferença era de 21.038 votos, com Lula à frente em 41 localidades e Flávio em 13. Os números são parciais e não representam a totalização oficial da Justiça Eleitoral.
Entre os resultados que mais chamam a atenção está o do Japão, onde Flávio Bolsonaro recebeu 28.538 votos, contra 7.098 de Lula. O candidato do PL também ficou à frente em Israel, com 699 votos ante 166 do petista, e nos Emirados Árabes Unidos, onde obteve 772 votos, contra 643. Já Lula registrou vantagem em países europeus, como França, com 10.676 votos contra 2.039, e Alemanha, onde recebeu 12.024, enquanto Flávio somou 2.718.
Na Austrália, Lula também ficou à frente, com 6.017 votos contra 3.465 de Flávio. Na Espanha, foram 9.293 votos para o petista e 4.289 para o candidato do PL. Os resultados refletem os boletins já divulgados e podem mudar conforme novas seções forem contabilizadas.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 918.876 brasileiros estão aptos a votar no exterior em 2026, distribuídos por 186 cidades de 134 países. Fora do Brasil, o eleitor vota apenas para presidente da República. A diferença de fuso horário faz com que a votação termine primeiro em países da Ásia e da Oceania e avance ao longo do dia em outras regiões.
A divulgação da totalização oficial dos votos para presidente, incluindo os do exterior, começa às 17h, no horário de Brasília. Até lá, os números obtidos pela soma dos boletins de urna servem como acompanhamento parcial, e não como resultado oficial da eleição.