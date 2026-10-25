A votação de brasileiros no exterior no segundo turno da eleição presidencial de 2026 apresenta vantagem parcial para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Até as 14h54 deste domingo (25), o presidente somava 79.937 votos, contra 58.899 do senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo levantamento do Congresso em Foco com boletins de urna de 54 países e territórios. A diferença era de 21.038 votos, com Lula à frente em 41 localidades e Flávio em 13. Os números são parciais e não representam a totalização oficial da Justiça Eleitoral.

Entre os resultados que mais chamam a atenção está o do Japão, onde Flávio Bolsonaro recebeu 28.538 votos, contra 7.098 de Lula. O candidato do PL também ficou à frente em Israel, com 699 votos ante 166 do petista, e nos Emirados Árabes Unidos, onde obteve 772 votos, contra 643. Já Lula registrou vantagem em países europeus, como França, com 10.676 votos contra 2.039, e Alemanha, onde recebeu 12.024, enquanto Flávio somou 2.718.

Na Austrália, Lula também ficou à frente, com 6.017 votos contra 3.465 de Flávio. Na Espanha, foram 9.293 votos para o petista e 4.289 para o candidato do PL. Os resultados refletem os boletins já divulgados e podem mudar conforme novas seções forem contabilizadas.