As fortes chuvas que atingiram a região na madrugada deste domingo (25) provocaram danos às margens do Rio Jundiaí, nas proximidades do Maxi Shopping, em Jundiaí. Parte do asfalto cedeu, levando à interdição de um trecho da Avenida Antônio Frederico Ozanan.

A força da correnteza provocou erosão em uma área onde eram realizadas obras de recuperação de um emissário de esgoto da DAE Jundiaí. Com o avanço da água, materiais utilizados no serviço foram arrastados, aumentando os riscos para quem trafega pela região.

A interdição abrange o trecho entre a Rua Tiradentes e a Rodovia Geraldo Dias. Para manter a circulação de veículos, o trânsito está sendo desviado pela contramão da própria avenida.