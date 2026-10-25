25 de outubro de 2026
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CHUVAS FORTES

Chuvas provocam erosão e interditam trecho de Avenida, em Jundiaí

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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A força da correnteza provocou erosão em uma área onde eram realizadas obras de recuperação de um emissário de esgoto da DAE Jundiaí
A força da correnteza provocou erosão em uma área onde eram realizadas obras de recuperação de um emissário de esgoto da DAE Jundiaí

As fortes chuvas que atingiram a região na madrugada deste domingo (25) provocaram danos às margens do Rio Jundiaí, nas proximidades do Maxi Shopping, em Jundiaí. Parte do asfalto cedeu, levando à interdição de um trecho da Avenida Antônio Frederico Ozanan.

A força da correnteza provocou erosão em uma área onde eram realizadas obras de recuperação de um emissário de esgoto da DAE Jundiaí. Com o avanço da água, materiais utilizados no serviço foram arrastados, aumentando os riscos para quem trafega pela região.

A interdição abrange o trecho entre a Rua Tiradentes e a Rodovia Geraldo Dias. Para manter a circulação de veículos, o trânsito está sendo desviado pela contramão da própria avenida.

Equipes da DAE Jundiaí estão no local trabalhando na recuperação da área danificada.

Motoristas devem redobrar a atenção, respeitar a sinalização e, se possível, evitar o trecho para reduzir o risco de acidentes e congestionamentos.

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