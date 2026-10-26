26 de outubro de 2026
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EM JUNDIAÍ

Mãe apanha do filho após pedir para ele não fumar maconha em casa

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
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Revoltado, o homem atingiu a mãe com dois socos no rosto
Revoltado, o homem atingiu a mãe com dois socos no rosto

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica contra a própria mãe na noite deste domingo (25), no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí. A prisão foi feita pela Polícia Militar.

Segundo a vítima, o filho queria fumar maconha dentro de casa, mas ela pediu que ele não fumasse no local.

Revoltado, o homem atingiu a mãe com dois socos no rosto.

Abalada e com dores, a mulher acionou a PM, que enviou equipes ao local.

O suspeito, que já havia fumado maconha e estava bastante nervoso, precisou ser algemado para ser conduzido à delegacia.

Ele foi preso em flagrante.

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