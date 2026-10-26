Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica contra a própria mãe na noite deste domingo (25), no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí. A prisão foi feita pela Polícia Militar.

Segundo a vítima, o filho queria fumar maconha dentro de casa, mas ela pediu que ele não fumasse no local.

Revoltado, o homem atingiu a mãe com dois socos no rosto.