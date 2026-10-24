O policial militar Vagner Guedes, que atua no 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior, na região da Vila Arens, é o autor de O Pequeno Príncipe – Depois do Fim, livro publicado pela Editora Dialética que propõe uma continuação para a história criada pelo francês Antoine de Saint-Exupéry. A obra, disponível no Brasil e em outros países, coloca um escritor jundiaiense em diálogo com um dos personagens mais conhecidos da literatura mundial.
Morador de Jundiaí, Vagner concilia a rotina da atividade policial com a produção literária. Sua trajetória apresenta uma curiosa aproximação com a biografia de Saint-Exupéry, que também seguiu carreira militar e foi aviador, antes de se consagrar como escritor. A relação entre os dois universos, o militar e o literário, é uma das particularidades que cercam o lançamento.
Publicado originalmente em 1943, O Pequeno Príncipe atravessou gerações com uma narrativa marcada pela sensibilidade e por reflexões sobre amizade, amor, perdas e relações humanas. Mais de oito décadas depois, o autor de Jundiaí decidiu imaginar o que teria acontecido com o personagem após o encerramento da história original.
Em O Pequeno Príncipe – Depois do Fim, o protagonista está novamente em seu planeta, mas sente vontade de revisitar os lugares que conheceu durante sua primeira jornada. A oportunidade surge com a passagem de um cometa, cuja cauda permite que ele embarque em uma nova viagem pelo universo.
Ao retornar aos planetas, o Pequeno Príncipe encontra personagens e cenários transformados pelo tempo. Aqueles que fizeram parte de sua primeira aventura já não são exatamente os mesmos, e as mudanças abrem espaço para reflexões sobre amadurecimento, memória, existência e os caminhos percorridos ao longo da vida.
A proposta de Vagner é recuperar a atmosfera poética e a delicadeza narrativa associadas ao clássico, apresentando uma nova perspectiva sobre personagens conhecidos dos leitores. A publicação é voltada tanto ao público que cresceu acompanhando a história original quanto àqueles que desejam conhecer outra interpretação desse universo literário.
O lançamento também representa uma oportunidade de ampliar a visibilidade da produção cultural de Jundiaí. Embora sua atividade profissional esteja ligada à segurança pública, Vagner encontrou na escrita outra forma de expressão, desenvolvendo um projeto literário capaz de alcançar leitores para além das fronteiras da cidade.
Publicado pela Editora Dialética, o livro possui distribuição nacional e internacional, com presença em mais de dez países, segundo as informações de divulgação. A obra pode ser adquirida em versões física e digital pela Amazon, pelo site da editora e por outras plataformas de comercialização.
A experiência não deve se limitar a esse lançamento. O policial e escritor jundiaiense já trabalha em um novo projeto literário, desta vez uma ficção com temática voltada à espiritualidade, cuja publicação está prevista para 2027.
Com a nova obra em preparação, Vagner pretende dar continuidade à trajetória como escritor, mantendo paralelamente sua atuação no 49º Batalhão da Polícia Militar. Entre o trabalho nas ruas de Jundiaí e as páginas de seus livros, ele encontra espaço para desenvolver histórias que convidam o leitor a refletir sobre a vida e as relações humanas.