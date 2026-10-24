O policial militar Vagner Guedes, que atua no 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior, na região da Vila Arens, é o autor de O Pequeno Príncipe – Depois do Fim, livro publicado pela Editora Dialética que propõe uma continuação para a história criada pelo francês Antoine de Saint-Exupéry. A obra, disponível no Brasil e em outros países, coloca um escritor jundiaiense em diálogo com um dos personagens mais conhecidos da literatura mundial.

Morador de Jundiaí, Vagner concilia a rotina da atividade policial com a produção literária. Sua trajetória apresenta uma curiosa aproximação com a biografia de Saint-Exupéry, que também seguiu carreira militar e foi aviador, antes de se consagrar como escritor. A relação entre os dois universos, o militar e o literário, é uma das particularidades que cercam o lançamento.

Publicado originalmente em 1943, O Pequeno Príncipe atravessou gerações com uma narrativa marcada pela sensibilidade e por reflexões sobre amizade, amor, perdas e relações humanas. Mais de oito décadas depois, o autor de Jundiaí decidiu imaginar o que teria acontecido com o personagem após o encerramento da história original.