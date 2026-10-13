Uma discussão durante uma festa familiar terminou com um homem detido por uma ocorrência de violência doméstica contra a namorada, nesta segunda-feira (12), no bairro Santa Clara, em Jundiaí.
A mulher acionou a Polícia Militar e relatou que havia discutido com o companheiro. Segundo ela, não houve agressão física, mas queria que ele deixasse sua residência e manifestou interesse em solicitar uma medida protetiva.
De acordo com o registro policial, havia várias pessoas na casa e todos, incluindo a vítima e o suspeito, apresentavam sinais de embriaguez.
O homem confirmou que houve uma discussão e afirmou que pretendia apenas pegar seus pertences e deixar o imóvel.
O casal foi conduzido ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada. O homem permaneceu à disposição da Justiça.