13 de outubro de 2026
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POLÍCIA MILITAR

Festa regada a cachaça acaba em detenção na delegacia em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O homem permaneceu à disposição da Justiça
O homem permaneceu à disposição da Justiça

Uma discussão durante uma festa familiar terminou com um homem detido por uma ocorrência de violência doméstica contra a namorada, nesta segunda-feira (12), no bairro Santa Clara, em Jundiaí.

A mulher acionou a Polícia Militar e relatou que havia discutido com o companheiro. Segundo ela, não houve agressão física, mas queria que ele deixasse sua residência e manifestou interesse em solicitar uma medida protetiva.

De acordo com o registro policial, havia várias pessoas na casa e todos, incluindo a vítima e o suspeito, apresentavam sinais de embriaguez.

O homem confirmou que houve uma discussão e afirmou que pretendia apenas pegar seus pertences e deixar o imóvel.

O casal foi conduzido ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

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