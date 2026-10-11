O preço médio da gasolina comum em Jundiaí (SP), registrou aumento de 1,89% nesta semana, entre 04/10/2026 e 10/10/2026, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O litro do combustível passou a custar, em média, R$ 6,47, ante R$ 6,35 registrado na semana anterior.

Os dados refletem pesquisa realizada pela ANP em 14 postos de combustíveis no município. Além da gasolina comum, o levantamento também apurou os preços do etanol hidratado, da gasolina aditivada, do GLP (gás de cozinha), do óleo diesel e do diesel S10 comercializados em Jundiaí.

Preços médios de combustíveis em Jundiaí (SP) (04/10/2026 a 10/10/2026):