O preço médio da gasolina comum em Jundiaí (SP), registrou aumento de 1,89% nesta semana, entre 04/10/2026 e 10/10/2026, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O litro do combustível passou a custar, em média, R$ 6,47, ante R$ 6,35 registrado na semana anterior.
Os dados refletem pesquisa realizada pela ANP em 14 postos de combustíveis no município. Além da gasolina comum, o levantamento também apurou os preços do etanol hidratado, da gasolina aditivada, do GLP (gás de cozinha), do óleo diesel e do diesel S10 comercializados em Jundiaí.
Preços médios de combustíveis em Jundiaí (SP) (04/10/2026 a 10/10/2026):
- Gasolina Comum: R$ 6,47/l - aumento de 1,89% (era R$ 6,35/l na semana anterior)
- Gasolina Aditivada: R$ 6,62/l - sem variação em relação à semana anterior
- Etanol Hidratado: R$ 3,93/l - alta de 0,77% (era R$ 3,90/l na semana anterior)
- GLP (Gás de Cozinha): R$ 121,25/13kg - leve alta de 0,11% (era R$ 121,12/13kg na semana anterior)
- Óleo Diesel Comum: R$ 7,14/l - alta de 3,78% (era R$ 6,88/l na semana anterior)
- Óleo Diesel S10: R$ 7,54/l - sem variação em relação à semana anterior.
Os dados fazem parte do levantamento semanal de preços de combustíveis realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), órgão do governo federal responsável pela regulação, contratação e fiscalização das atividades da indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis no Brasil.
O preço médio de revenda corresponde à média aritmética dos preços praticados nos postos de combustíveis pesquisados no município durante o período indicado. O preço mínimo e o preço máximo indicam os valores mais baixos e mais altos encontrados, respectivamente, entre os postos pesquisados. O levantamento contempla apenas postos que comercializam o produto no município; portanto, nem todos os tipos de combustíveis estão disponíveis em todas as localidades.
A pesquisa da ANP é realizada semanalmente e cobre municípios de todo o Brasil. Os dados têm caráter informativo e refletem o comportamento do mercado de varejo de combustíveis no período pesquisado.