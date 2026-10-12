O feriado desta segunda-feira (12) será de tempo instável em Jundiaí e na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). Após a chuva de domingo (11), que acumulou até 18 milímetros em alguns pontos do município, a previsão indica novas pancadas, principalmente entre a tarde e a noite.
Segundo o Climatempo, a temperatura em Jundiaí deve variar entre 18°C e 26°C, com probabilidade de chuva de 84% e acumulado estimado de 13,4 milímetros ao longo do dia. A previsão também indica possibilidade de trovoadas e rajadas de vento de até 32 km/h.
Temporal provocou quedas de árvores
A chuva de domingo mobilizou equipes da Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT) e da CPFL. Os trabalhos incluíram a retirada de árvores caídas, a desobstrução de vias e a liberação de trechos afetados.
Segundo a Prefeitura, o volume de chuva chegou a 18 milímetros em alguns pontos de Jundiaí, com velocidade máxima do vento de 44 km/h. O solo encharcado aumenta o risco de novas quedas de árvores e ocorrências em áreas vulneráveis.
A Defesa Civil estadual emitiu alertas para chuva forte na região de Jundiaí e em municípios vizinhos, como Campo Limpo Paulista, Itatiba, Valinhos, Vinhedo e Louveira. Os avisos, válidos durante a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira, apontavam possibilidade de raios, vento e granizo.
Para o restante do feriado, a orientação é acompanhar as atualizações dos órgãos oficiais, evitar vias alagadas e não se abrigar sob árvores durante temporais. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.