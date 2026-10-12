O feriado desta segunda-feira (12) será de tempo instável em Jundiaí e na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). Após a chuva de domingo (11), que acumulou até 18 milímetros em alguns pontos do município, a previsão indica novas pancadas, principalmente entre a tarde e a noite.

Segundo o Climatempo, a temperatura em Jundiaí deve variar entre 18°C e 26°C, com probabilidade de chuva de 84% e acumulado estimado de 13,4 milímetros ao longo do dia. A previsão também indica possibilidade de trovoadas e rajadas de vento de até 32 km/h.

Temporal provocou quedas de árvores