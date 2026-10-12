A Prefeitura de Jundiaí mantém equipes mobilizadas para atender às ocorrências provocadas pela chuva registrada neste domingo (11). Os trabalhos estão concentrados na remoção de árvores caídas, desobstrução de vias e liberação dos trechos afetados, com prioridade para a segurança da população.
Atuam de forma integrada nas ocorrências equipes da Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), da Guarda Municipal e da CPFL. O trabalho conjunto busca agilizar os atendimentos, minimizar os impactos na mobilidade urbana e garantir a liberação segura das vias para motoristas e pedestres.
Em alguns pontos de Jundiaí, o volume de chuva chegou a 18 milímetros, e a velocidade máxima do vento registrada foi de 44 km/h. A Prefeitura orienta os motoristas a redobrarem a atenção, evitarem áreas interditadas e respeitarem a sinalização e as orientações das equipes que trabalham nos locais.
Previsão do tempo e orientações
A previsão para esta segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, indica a continuidade do tempo instável em Jundiaí, com chuva moderada no final da tarde e sem previsão de ventos fortes.
Com o solo já bastante encharcado pelas chuvas dos últimos dias, a Defesa Civil de Jundiaí reforça a importância de redobrar os cuidados, especialmente em áreas sujeitas a alagamentos e quedas de árvores. A orientação é evitar locais de risco e acompanhar os alertas emitidos pelos órgãos oficiais.
Canais de emergência
Em caso de necessidade, a população pode acionar os seguintes serviços:
* Defesa Civil: 199
* Corpo de Bombeiros: 193
* Guarda Municipal: 153 ou (11) 4492-9060, também pelo aplicativo 153 Jundiaí
* Polícia Militar: 190
* SAMU: 192