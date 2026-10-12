A Prefeitura de Jundiaí mantém equipes mobilizadas para atender às ocorrências provocadas pela chuva registrada neste domingo (11). Os trabalhos estão concentrados na remoção de árvores caídas, desobstrução de vias e liberação dos trechos afetados, com prioridade para a segurança da população.

Atuam de forma integrada nas ocorrências equipes da Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), da Guarda Municipal e da CPFL. O trabalho conjunto busca agilizar os atendimentos, minimizar os impactos na mobilidade urbana e garantir a liberação segura das vias para motoristas e pedestres.

Em alguns pontos de Jundiaí, o volume de chuva chegou a 18 milímetros, e a velocidade máxima do vento registrada foi de 44 km/h. A Prefeitura orienta os motoristas a redobrarem a atenção, evitarem áreas interditadas e respeitarem a sinalização e as orientações das equipes que trabalham nos locais.