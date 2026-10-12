A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Defesa Civil e das equipes municipais, está atuando nos locais afetados pelas fortes chuvas registradas no final deste domingo (11).
As equipes atuam de forma integrada, com apoio de diferentes órgãos, para atender às ocorrências e restabelecer as condições de segurança e circulação nas regiões afetadas. Os trabalhos envolvem vistorias, remoção de árvores e galhos, sinalização de áreas e adoção de medidas preventivas para garantir a segurança da população.
Confira o balanço:
As vias da Rua Samuel Martins, Rua Ônix e Portal do Paraíso I já foram liberadas. Na Rua Sudão, a liberação é parcial. Na avenida Dr. Cavalcanti, na Vila Argos, a árvore já foi removida. A CPFL atua para restabelecer os serviços.
Na Rua General Carneiro, uma árvore atingiu uma residência, mas não foi identificado risco iminente. A remoção está prevista para esta segunda-feira (12). Também foi solicitada sinalização preventiva na Rua Olívia Fernandes Martinho devido a possível comprometimento do asfalto.
Vistorias em estabelecimentos comerciais
A Defesa Civil também realizou atendimentos em dois estabelecimentos comerciais afetados pelas chuvas.
No Fort Atacadista, foi realizada a interdição preventiva do imóvel como medida de segurança. Após a interdição, a Defesa Civil acionou a equipe de manutenção e o departamento de engenharia do estabelecimento, responsáveis por avaliar as condições da estrutura e adotar as providências técnicas necessárias.
Já no Boa Supermercados, na Vila Arens, a Defesa Civil prestou o suporte necessário e realizou uma vistoria para avaliar as condições do local. Foram identificados problemas nas calhas e no telhado, que provocaram a entrada de água. Como não foram constatados problemas estruturais, não houve necessidade de interdição. Os reparos deverão ser feitos pelo estabelecimento.
Orientação
A Defesa Civil orienta os moradores a evitarem áreas sinalizadas, redobrarem a atenção durante os períodos de chuva e acompanharem as atualizações divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura de Jundiaí.
Em caso de necessidade, a população pode acionar os seguintes serviços:
- Defesa Civil: 199
- Corpo de Bombeiros: 193
- Guarda Municipal: 153 ou (11) 4492-9060, também pelo aplicativo 153 Jundiaí
- Polícia Militar: 190
- SAMU: 192