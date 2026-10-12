A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Defesa Civil e das equipes municipais, está atuando nos locais afetados pelas fortes chuvas registradas no final deste domingo (11).

As equipes atuam de forma integrada, com apoio de diferentes órgãos, para atender às ocorrências e restabelecer as condições de segurança e circulação nas regiões afetadas. Os trabalhos envolvem vistorias, remoção de árvores e galhos, sinalização de áreas e adoção de medidas preventivas para garantir a segurança da população.

Confira o balanço: