Uma mulher foi presa em flagrante por violência doméstica e homofobia, equiparada ao crime de injúria racial, contra a própria filha, de 18 anos, no Jardim Marambaia, em Jundiaí. Segundo a vítima, os conflitos eram motivados pela discordância da mãe em relação à sua sexualidade, às suas amizades e às suas opiniões sobre ideologia de gênero.

A filha acionou a Polícia Militar para denunciar a mãe. Aos policiais, relatou que as duas seguiam de carro para um hospital, acompanhadas também pela irmã dela, de 15 anos, quando começaram a discutir sobre questões de gênero e outros assuntos relacionados ao tema.

Segundo a jovem, a mãe ficou revoltada com suas opiniões e escolhas pessoais e a mandou descer do veículo.