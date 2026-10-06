As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Várzea Paulista realizam, ao longo do mês de outubro, uma programação especial em referência ao Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero.

Entre as ações estão mutirões e agendas especiais para coleta do exame Papanicolau, orientações sobre mamografia, palestras, rodas de conversa, atividades com profissionais de saúde e momentos de acolhimento. Algumas unidades também oferecem atendimento sem necessidade de agendamento.

Confira a programação:

UBS Cidade Nova II