06 de outubro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
OUTUBRO ROSA

UBSs têm mutirões, palestras e ações de prevenção

Por Redação | Prefeitura de Várzea Paulista
| Tempo de leitura: 4 min
Prefeitura de Várzea Paulista
Facebook Whatsapp Twitter
Prefeitura de Várzea Paulista
Algumas unidades também oferecem atendimento sem necessidade de agendamento
Algumas unidades também oferecem atendimento sem necessidade de agendamento

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Várzea Paulista realizam, ao longo do mês de outubro, uma programação especial em referência ao Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero.

Entre as ações estão mutirões e agendas especiais para coleta do exame Papanicolau, orientações sobre mamografia, palestras, rodas de conversa, atividades com profissionais de saúde e momentos de acolhimento. Algumas unidades também oferecem atendimento sem necessidade de agendamento.

Confira a programação:

UBS Cidade Nova II

9 de outubro, das 9h às 15h

A unidade realiza uma programação com o tema “Cuidar da saúde é um ato de amor próprio”, junto às atividades de celebração do Dia das Crianças.

Entre as ações estão:

  • Coleta de Papanicolau em livre demanda;
  • Solicitação de mamografia e encaminhamento para exames;
  • Sorteio de brindes para mulheres;
  • Atividades infantis com brinquedos infláveis, comidas e sorteio de brindes.

Endereço: Rua Deolinda Caresato Sutti, 200 – Jardim América I.

UBS Jardim Alessandra

7 de outubro, às 9h

Orientações na sala de espera sobre climatério e prevenção do câncer de mama.

20 de outubro, às 8h30

Orientações com nutricionista sobre a importância da alimentação saudável na idade madura.

Endereço: Rua Carioba, 299.

UBS Jardim América III

Durante todo o mês, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, haverá orientações na sala de espera sobre a importância do rastreamento dos cânceres de colo do útero e de mama. A programação não será realizada no dia 12 de outubro.

8 de outubro, das 9h às 10h: roda de conversa com orientações médicas durante o grupo de atividade física da unidade.

Endereço: Rua Itapevi, 140.

UBS Jardim América IV

Durante todo o mês, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, a unidade terá:

  • Coleta de Papanicolau em livre demanda, sem necessidade de agendamento;
  • Acolhimento para avaliação da necessidade de solicitação de mamografia.

13 de outubro, às 8h: encontro com nutricionista sobre alimentação e cuidados com a saúde da mulher.

27 de outubro, às 7h: grupo de fisioterapia com atividades especiais voltadas ao público feminino.

27 de outubro, às 9h: café da manhã especial para mulheres do território da UBS, com orientações sobre cuidado e prevenção.

Endereço: Rua Itapeva, 200.

UBS Jardim Bertioga

8 e 22 de outubro, a partir das 13h30

Rodas de conversa sobre cuidados com a saúde da mulher e a importância dos exames preventivos.

Também será realizado o Minuto Rosa, com orientações para participantes do grupo de atividades físicas.

Endereço: Rua Acácias Mimosas, 495.

UBS Jardim Buriti

7 de outubro, às 9h e às 14h30: roda de conversa na sala de espera sobre a importância dos cuidados femininos.

14 e 15 de outubro, das 8h às 11h30 e das 13h às 15h30: pesagem, aferição de altura, vacinação, brincadeiras e distribuição de guloseimas.

17 de outubro, às 10h30: palestra na reunião de pais do CEMEB Professor João Baptista Nalini, com o tema “A importância dos cuidados femininos”.

27 e 29 de outubro, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30: abertura de agenda extra para coleta de Papanicolau e solicitação de mamografia.

Endereço: Rua 24 de Outubro, 105.

UBS Jardim Cruz Alta

Nos dias 9, 16, 23 e 30 de outubro, das 7h às 16h, haverá agenda aberta para coleta do Papanicolau.

13 de outubro, a partir das 9h: aula especial de Lian Gong e roda de conversa com enfermeira sobre exames preventivos, autocuidado das mamas, Papanicolau e avaliação ginecológica.

A programação também contará com um relato pessoal da gerente da unidade, Patrícia Brinatti, sobre os impactos emocionais diante de um diagnóstico de doença grave.

Endereço: Rua Guaxupé, 93.

UBS Jardim Paulista

13 de outubro, às 8h: palestra com fisioterapeuta.

13 a 16 de outubro, das 8h às 11h: coleta de Papanicolau sem necessidade de agendamento.

14 de outubro, das 8h30 às 11h30: atividade de limpeza de pele com representante da Mary Kay.

Endereço: Rua Iguapé, 37.

UBS Jardim Promeca

Durante todo o mês, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, a unidade realizará ações de orientação e identificação de demandas relacionadas à saúde da mulher, incluindo avaliação das necessidades de acompanhamento, prevenção, identificação de sinais e sintomas e encaminhamentos conforme os protocolos da rede.

Entre 5 e 30 de outubro, também estará disponível o mural “Eu me cuido porque...”, para que as usuárias possam registrar frases, palavras ou compromissos relacionados ao autocuidado.

21 de outubro, às 13h30: palestra “Autocuidado feminino”, com representante da Mary Kay, sobre autoestima, valorização pessoal e autocuidado.

28 de outubro, às 13h30: palestra “Alimentando o autocuidado”, com nutricionista, sobre alimentação saudável como parte do cuidado integral da mulher.

UBS Vila Marajó

5 de outubro, das 8h às 11h e das 13h às 15h: coleta de Papanicolau sem necessidade de agendamento.

13 de outubro, às 9h: palestra sobre prevenção dos cânceres de mama e colo do útero e autocuidado.

16 de outubro, das 9h às 11h: Festa das Crianças, com atividades recreativas.

19 de outubro, das 7h às 16h: nova oportunidade para coleta de Papanicolau sem necessidade de agendamento.

Endereço: Rua Ananatuba, 268.

UBS Vila Real

14 de outubro, às 10h: palestra sobre autoexame das mamas.

19 de outubro, das 8h às 16h: mutirão de coleta de Papanicolau.

Endereço: Rua Montes Claros, 30.

A programação faz parte das ações de Outubro Rosa no município e busca ampliar o acesso das mulheres a informações, exames preventivos e orientações sobre os cuidados com a saúde.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários