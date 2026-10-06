As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Várzea Paulista realizam, ao longo do mês de outubro, uma programação especial em referência ao Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero.
Entre as ações estão mutirões e agendas especiais para coleta do exame Papanicolau, orientações sobre mamografia, palestras, rodas de conversa, atividades com profissionais de saúde e momentos de acolhimento. Algumas unidades também oferecem atendimento sem necessidade de agendamento.
Confira a programação:
UBS Cidade Nova II
9 de outubro, das 9h às 15h
A unidade realiza uma programação com o tema “Cuidar da saúde é um ato de amor próprio”, junto às atividades de celebração do Dia das Crianças.
Entre as ações estão:
- Coleta de Papanicolau em livre demanda;
- Solicitação de mamografia e encaminhamento para exames;
- Sorteio de brindes para mulheres;
- Atividades infantis com brinquedos infláveis, comidas e sorteio de brindes.
Endereço: Rua Deolinda Caresato Sutti, 200 – Jardim América I.
UBS Jardim Alessandra
7 de outubro, às 9h
Orientações na sala de espera sobre climatério e prevenção do câncer de mama.
20 de outubro, às 8h30
Orientações com nutricionista sobre a importância da alimentação saudável na idade madura.
Endereço: Rua Carioba, 299.
UBS Jardim América III
Durante todo o mês, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, haverá orientações na sala de espera sobre a importância do rastreamento dos cânceres de colo do útero e de mama. A programação não será realizada no dia 12 de outubro.
8 de outubro, das 9h às 10h: roda de conversa com orientações médicas durante o grupo de atividade física da unidade.
Endereço: Rua Itapevi, 140.
UBS Jardim América IV
Durante todo o mês, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, a unidade terá:
- Coleta de Papanicolau em livre demanda, sem necessidade de agendamento;
- Acolhimento para avaliação da necessidade de solicitação de mamografia.
13 de outubro, às 8h: encontro com nutricionista sobre alimentação e cuidados com a saúde da mulher.
27 de outubro, às 7h: grupo de fisioterapia com atividades especiais voltadas ao público feminino.
27 de outubro, às 9h: café da manhã especial para mulheres do território da UBS, com orientações sobre cuidado e prevenção.
Endereço: Rua Itapeva, 200.
UBS Jardim Bertioga
8 e 22 de outubro, a partir das 13h30
Rodas de conversa sobre cuidados com a saúde da mulher e a importância dos exames preventivos.
Também será realizado o Minuto Rosa, com orientações para participantes do grupo de atividades físicas.
Endereço: Rua Acácias Mimosas, 495.
UBS Jardim Buriti
7 de outubro, às 9h e às 14h30: roda de conversa na sala de espera sobre a importância dos cuidados femininos.
14 e 15 de outubro, das 8h às 11h30 e das 13h às 15h30: pesagem, aferição de altura, vacinação, brincadeiras e distribuição de guloseimas.
17 de outubro, às 10h30: palestra na reunião de pais do CEMEB Professor João Baptista Nalini, com o tema “A importância dos cuidados femininos”.
27 e 29 de outubro, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30: abertura de agenda extra para coleta de Papanicolau e solicitação de mamografia.
Endereço: Rua 24 de Outubro, 105.
UBS Jardim Cruz Alta
Nos dias 9, 16, 23 e 30 de outubro, das 7h às 16h, haverá agenda aberta para coleta do Papanicolau.
13 de outubro, a partir das 9h: aula especial de Lian Gong e roda de conversa com enfermeira sobre exames preventivos, autocuidado das mamas, Papanicolau e avaliação ginecológica.
A programação também contará com um relato pessoal da gerente da unidade, Patrícia Brinatti, sobre os impactos emocionais diante de um diagnóstico de doença grave.
Endereço: Rua Guaxupé, 93.
UBS Jardim Paulista
13 de outubro, às 8h: palestra com fisioterapeuta.
13 a 16 de outubro, das 8h às 11h: coleta de Papanicolau sem necessidade de agendamento.
14 de outubro, das 8h30 às 11h30: atividade de limpeza de pele com representante da Mary Kay.
Endereço: Rua Iguapé, 37.
UBS Jardim Promeca
Durante todo o mês, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, a unidade realizará ações de orientação e identificação de demandas relacionadas à saúde da mulher, incluindo avaliação das necessidades de acompanhamento, prevenção, identificação de sinais e sintomas e encaminhamentos conforme os protocolos da rede.
Entre 5 e 30 de outubro, também estará disponível o mural “Eu me cuido porque...”, para que as usuárias possam registrar frases, palavras ou compromissos relacionados ao autocuidado.
21 de outubro, às 13h30: palestra “Autocuidado feminino”, com representante da Mary Kay, sobre autoestima, valorização pessoal e autocuidado.
28 de outubro, às 13h30: palestra “Alimentando o autocuidado”, com nutricionista, sobre alimentação saudável como parte do cuidado integral da mulher.
UBS Vila Marajó
5 de outubro, das 8h às 11h e das 13h às 15h: coleta de Papanicolau sem necessidade de agendamento.
13 de outubro, às 9h: palestra sobre prevenção dos cânceres de mama e colo do útero e autocuidado.
16 de outubro, das 9h às 11h: Festa das Crianças, com atividades recreativas.
19 de outubro, das 7h às 16h: nova oportunidade para coleta de Papanicolau sem necessidade de agendamento.
Endereço: Rua Ananatuba, 268.
UBS Vila Real
14 de outubro, às 10h: palestra sobre autoexame das mamas.
19 de outubro, das 8h às 16h: mutirão de coleta de Papanicolau.
Endereço: Rua Montes Claros, 30.
A programação faz parte das ações de Outubro Rosa no município e busca ampliar o acesso das mulheres a informações, exames preventivos e orientações sobre os cuidados com a saúde.