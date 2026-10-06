06 de outubro de 2026
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DIVISÃO FLORESTAL

Saruê é resgatado em estacionamento de condomínio na 9 de Julho

Por Fábio Estevam | Polícia
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O animal foi solto na natureza
O animal foi solto na natureza

Guardas municipais da Divisão Florestal tiveram trabalho para resgatar um saruê, no estacionamento subsolo de um condomínio de alto padrão na avenida 9 de Julho, em Jundiaí, nesta terça-feira (6).

Segundo os GMs Albanez e De Paula, um morador acionou a Corporação, informando que ao retirar a capa de proteção de seu veículo, o animal apareceu e se escondeu na capa, que estava no chão.

Os agentes foram até o local e tiveram trabalho para capturar o animal, que estava bastante arisco.

Ele foi capturado e, após ser constatado que não tinha ferimentos, foi solto em seu habitat natural.

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