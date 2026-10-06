Guardas municipais da Divisão Florestal tiveram trabalho para resgatar um saruê, no estacionamento subsolo de um condomínio de alto padrão na avenida 9 de Julho, em Jundiaí, nesta terça-feira (6).
Segundo os GMs Albanez e De Paula, um morador acionou a Corporação, informando que ao retirar a capa de proteção de seu veículo, o animal apareceu e se escondeu na capa, que estava no chão.
Os agentes foram até o local e tiveram trabalho para capturar o animal, que estava bastante arisco.
Ele foi capturado e, após ser constatado que não tinha ferimentos, foi solto em seu habitat natural.