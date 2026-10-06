06 de outubro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
13 DE OUTUBRO

Defensoria Pública de SP abre inscrições para concurso

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site da Fundação Carlos Chagas (FCC), responsável pela organização do concurso
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site da Fundação Carlos Chagas (FCC), responsável pela organização do concurso

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPE-SP) abrirá, no dia 13 de outubro, as inscrições para o X Concurso Público para ingresso na carreira de Defensora ou Defensor Público do Estado. O edital do certame foi publicado na sexta-feira (9), no Diário Oficial do Estado.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site da Fundação Carlos Chagas (FCC), responsável pela organização do concurso. O prazo começa às 10h do dia 13 de outubro e termina às 23h59 de 11 de novembro de 2026, considerando o horário de Brasília.

Para participar, os candidatos deverão acessar o Portal do Candidato da FCC, preencher o formulário eletrônico de inscrição, aceitar o requerimento e transmitir os dados solicitados.

A taxa de inscrição para o cargo de Defensora ou Defensor Público da Classe Inicial da Carreira será de R$ 250. O pagamento deverá ser realizado exclusivamente por boleto bancário gerado no site da Fundação Carlos Chagas.

O boleto poderá ser emitido até as 22h do dia 12 de novembro, e o pagamento deverá ser realizado dentro do prazo estabelecido.

As regras do concurso, os requisitos para participação, as etapas de avaliação e as orientações para eventual solicitação de isenção da taxa estarão disponíveis no edital.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários