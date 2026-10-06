A Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPE-SP) abrirá, no dia 13 de outubro, as inscrições para o X Concurso Público para ingresso na carreira de Defensora ou Defensor Público do Estado. O edital do certame foi publicado na sexta-feira (9), no Diário Oficial do Estado.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site da Fundação Carlos Chagas (FCC), responsável pela organização do concurso. O prazo começa às 10h do dia 13 de outubro e termina às 23h59 de 11 de novembro de 2026, considerando o horário de Brasília.

Para participar, os candidatos deverão acessar o Portal do Candidato da FCC, preencher o formulário eletrônico de inscrição, aceitar o requerimento e transmitir os dados solicitados.