Policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Jundiaí prenderam, nesta segunda-feira (5), um homem acusado de ameaçar de morte a própria esposa. E para efetuar a prisão, os agentes nem precisaram ir muito longe. O suspeito foi localizado escondido atrás de uma árvore, praticamente em frente à delegacia, do outro lado da avenida 9 de Julho, onde aguardava a saída da vítima para atacá-la.

A mulher procurou a DDM depois de ser ameaçada pelo marido, que teria utilizado uma garrafa quebrada para intimidá-la. Desesperada, ela contou aos policiais o que havia acontecido e relatou que, ao avisá-lo de que iria à delegacia para denunciá-lo, ele passou a persegui-la até a entrada da unidade.

Antes de ela conseguir entrar na DDM, o homem teria feito novas ameaças, dizendo que a mataria quando ela deixasse o local. A vítima também informou aos policiais que acreditava que o marido pudesse estar nas proximidades, observando a movimentação da delegacia.