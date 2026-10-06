Um homem de 19 anos foi preso por guardas municipais no bairro Colinas do Pontal, no Distrito de Botujuru, em Campo Limpo Paulista. Ele foi localizado dentro do banheiro de um bar, onde tentava se esconder.

Os GMs faziam patrulhamento pela região quando se depararam com o suspeito, que estaria vendendo drogas para um motociclista. Ao perceber a aproximação da viatura, ele entrou no bar e se trancou no banheiro.

Os GMs foram em seu encalço e conseguiram detê-lo.