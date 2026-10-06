06 de outubro de 2026
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DENTRO DO BAR

Suspeito se esconde no banheiro para não ser preso; não deu certo

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os guardas localizaram as drogas e conduziram o homem à delegacia, onde ele acabou preso
Os guardas localizaram as drogas e conduziram o homem à delegacia, onde ele acabou preso

Um homem de 19 anos foi preso por guardas municipais no bairro Colinas do Pontal, no Distrito de Botujuru, em Campo Limpo Paulista. Ele foi localizado dentro do banheiro de um bar, onde tentava se esconder.

Os GMs faziam patrulhamento pela região quando se depararam com o suspeito, que estaria vendendo drogas para um motociclista. Ao perceber a aproximação da viatura, ele entrou no bar e se trancou no banheiro.

Os GMs foram em seu encalço e conseguiram detê-lo.

Com ele, foi apreendida uma pequena quantidade de drogas. Ao confessar que estava traficando, o suspeito também informou aos agentes onde havia mais entorpecentes escondidos.

Os guardas localizaram as drogas e conduziram o homem à delegacia, onde ele acabou preso.

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