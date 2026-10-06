Dois homens suspeitos de se passarem por funcionários de uma grande empresa de telefonia foram detidos por guardas municipais durante uma possível tentativa de furto no bairro Pinhal, em Cabreúva. Eles serão investigados pela Polícia Civil.

De acordo com informações da ocorrência, os dois suspeitos estariam na região do bairro Pinhal com a finalidade de praticar furtos. Durante a ação, as equipes da GM identificaram os homens, que estariam se passando por funcionários da empresa e utilizavam uma Fiat Fiorino adesivada e vestimentas semelhantes às usadas por funcionários.

Diante dos fatos, os dois foram conduzidos ao 1º Distrito Policial do Jacaré, onde foi registrado o respectivo Boletim de Ocorrência.