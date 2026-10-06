Apesar de todo o aparato utilizado para receber informações sobre a chegada das forças policiais, um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso por policiais militares na madrugada desta terça-feira (6), na rua Idalina Gonçalves Dias (antiga rua Bolívia), no Jardim São Camilo, em Jundiaí. Com ele foram apreendidos 2,3 kg de porções de drogas prontas para comercialização, além de três rádios comunicadores, que deveriam ter servido para receber avisos sobre a chegada da PM.

Durante o patrulhamento, os PMs visualizaram um suspeito que transitava pela via em atitude suspeita. Segundo os policiais, ao perceber a aproximação da equipe, o homem demonstrou nervosismo e dispensou alguns objetos no chão, o que motivou a abordagem.

Durante a busca pessoal, foi localizado um rádio transmissor. Nas proximidades do local, os policiais também encontraram um aparelho celular que havia sido dispensado por ele. Na sequência, a equipe realizou uma varredura nas imediações e localizou diversas porções de substâncias com características de entorpecentes. Ao todo, foram apreendidos 2,366 kg de drogas, distribuídos em porções de haxixe, cocaína, crack, maconha e ecstasy.