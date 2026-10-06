Apesar da eleição de cinco representantes ligados a Jundiaí e à região — um deputado federal e quatro estaduais —, a votação também revela um volume expressivo de votos destinados a candidatos que não conseguiram uma cadeira. Somados, os 15 nomes não eleitos alcançaram 197.243 votos em todo o Estado de São Paulo.

Na disputa para deputado estadual, os cinco candidatos não eleitos somaram 59.794 votos. Edicarlos Vieira (União) teve 16.969 votos, seguido por Pedro Bigardi (PCdoB), com 14.920, e Faouaz Taha (PSD), com 12.035. Dika Xique-Xique (Podemos) recebeu 9.956 votos e Marly Caldas (PSOL), 5.914.

Entre os candidatos a deputado federal, a votação conjunta dos dez nomes que ficaram fora da Câmara chegou a 137.449 votos. Alexandre Pereira (Solidariedade) teve a maior votação do grupo, com 43.196 votos. Na sequência aparecem Ellen Martinelli (União), com 27.591, e Padre Silvio Andrei (Avante), com 26.409. Antonio Carlos Albino (Novo) recebeu 10.539 votos; Rosaura Almeida (PT), 9.351; Fernando Pasqualino (PP), 6.235; e Cristiano Lopes (PP), 5.139. Eduardo Vidal (Podemos) somou 4.220 votos, Dr. Caboclo (PSD), 2.623, e Silas Feitosa (MDB), 2.146.