A votação de Jundiaí para os cargos majoritários mostrou um eleitorado majoritariamente alinhado à direita no primeiro turno. Na disputa pela Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 145.880 votos, ou 57,93% dos votos válidos, enquanto Lula (PT) teve 76.501 votos, equivalentes a 30,41%. Os demais candidatos ficaram bem abaixo dos dois primeiros colocados, embora nomes de terceira via tenham obtido na cidade percentuais superiores aos registrados nacionalmente.

O mesmo comportamento apareceu na eleição para o governo paulista. Tarcísio de Freitas (Republicanos) obteve cerca de 70% dos votos válidos em Jundiaí, com mais de 162 mil votos, enquanto Fernando Haddad (PT) ficou próximo de 29%, com cerca de 68 mil votos. A vantagem de Tarcísio no município foi superior à registrada no conjunto do Estado, onde ele também venceu no primeiro turno.

Os números mostram que, nos dois principais cargos do Executivo, Jundiaí votou de forma mais concentrada em candidatos identificados com a direita, mantendo uma tendência já observada em eleições anteriores. Em 2026, essa diferença apareceu de forma especialmente clara na disputa estadual, em que praticamente sete de cada dez votos válidos foram destinados a Tarcísio. Para presidente, Flávio Bolsonaro também abriu vantagem superior a 27 pontos percentuais sobre Lula no município.