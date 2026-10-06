Jundiaí chegou ao primeiro turno das Eleições 2026 com 337.017 eleitores aptos a votar. No domingo (4), 266.331 compareceram às urnas, o que significa que 70.686 eleitores não votaram. A abstenção, portanto, ficou em aproximadamente 21% do eleitorado.
Na disputa para presidente, dos eleitores que compareceram, 251.832 registraram votos válidos. Outros 5.158 votaram em branco, o equivalente a 1,94%, enquanto 9.341 anularam o voto, ou 3,51%. Somados, brancos e nulos chegaram a 14.499 votos.
Isso significa que, entre os 337 mil eleitores aptos de Jundiaí, 85.185 não escolheram nenhum candidato válido para presidente: 70.686 porque não foram às urnas e 14.499 porque votaram em branco ou nulo.
Os números mostram também a diferença entre abstenção e voto não válido. Quem vota em branco ou anula comparece normalmente à seção eleitoral; apenas não tem seu voto incluído no cálculo que define o resultado. O TSE considera válidos somente os votos dados a candidatos ou, nos cargos proporcionais, também às legendas. Brancos e nulos são registrados nas estatísticas, mas não entram na definição dos eleitos.
Assim, aproximadamente 79% do eleitorado jundiaiense compareceu às urnas, enquanto cerca de 21% ficou de fora da votação. Entre aqueles que compareceram, pouco mais de 94% deram um voto válido para presidente. O balanço ajuda a dimensionar não apenas o resultado eleitoral, mas também o contingente de eleitores que, por ausência, voto branco ou voto nulo, não participou diretamente da escolha entre os candidatos.