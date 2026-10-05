05 de outubro de 2026
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TRÊS PRESOS

Alarme residencial dispara e impede furto em condomínio

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Eles tiveram a prisão em flagrante ratificada por tentativa de furto
Eles tiveram a prisão em flagrante ratificada por tentativa de furto

Três homens foram presos pela Polícia Militar na noite deste domingo (4), suspeitos de tentar furtar uma residência localizada dentro de um condomínio, em Jarinu. O crime foi interrompido depois que o alarme do imóvel disparou.

Segundo a PM, as equipes realizavam patrulhamento quando receberam informações sobre uma possível ocorrência em andamento em um condomínio. Durante o deslocamento até o endereço, os policiais encontraram três homens saindo de uma área de mata nos fundos do residencial.

Os suspeitos foram abordados e estavam carregando diversas ferramentas. Questionados pelos policiais, eles admitiram que haviam invadido o condomínio e entrado em uma das casas.

De acordo com os próprios detidos, o alarme da residência disparou durante a ação, fazendo com que abandonassem a tentativa e fugissem sem conseguir levar nenhum objeto.

As equipes foram até o imóvel e verificaram as imagens do sistema de monitoramento do condomínio. As gravações registraram a movimentação e contribuíram para a confirmação da participação deles na tentativa de furto.

Os três homens foram conduzidos ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi apresentada. Eles tiveram a prisão em flagrante ratificada por tentativa de furto e permaneceram à disposição da Justiça.

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