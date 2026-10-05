Três homens foram presos pela Polícia Militar na noite deste domingo (4), suspeitos de tentar furtar uma residência localizada dentro de um condomínio, em Jarinu. O crime foi interrompido depois que o alarme do imóvel disparou.
Segundo a PM, as equipes realizavam patrulhamento quando receberam informações sobre uma possível ocorrência em andamento em um condomínio. Durante o deslocamento até o endereço, os policiais encontraram três homens saindo de uma área de mata nos fundos do residencial.
Os suspeitos foram abordados e estavam carregando diversas ferramentas. Questionados pelos policiais, eles admitiram que haviam invadido o condomínio e entrado em uma das casas.
De acordo com os próprios detidos, o alarme da residência disparou durante a ação, fazendo com que abandonassem a tentativa e fugissem sem conseguir levar nenhum objeto.
As equipes foram até o imóvel e verificaram as imagens do sistema de monitoramento do condomínio. As gravações registraram a movimentação e contribuíram para a confirmação da participação deles na tentativa de furto.
Os três homens foram conduzidos ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi apresentada. Eles tiveram a prisão em flagrante ratificada por tentativa de furto e permaneceram à disposição da Justiça.