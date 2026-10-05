Três homens foram presos pela Polícia Militar na noite deste domingo (4), suspeitos de tentar furtar uma residência localizada dentro de um condomínio, em Jarinu. O crime foi interrompido depois que o alarme do imóvel disparou.

Segundo a PM, as equipes realizavam patrulhamento quando receberam informações sobre uma possível ocorrência em andamento em um condomínio. Durante o deslocamento até o endereço, os policiais encontraram três homens saindo de uma área de mata nos fundos do residencial.

Os suspeitos foram abordados e estavam carregando diversas ferramentas. Questionados pelos policiais, eles admitiram que haviam invadido o condomínio e entrado em uma das casas.