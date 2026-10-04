A Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ) apresenta, no dia 11 de outubro, às 11h, no Teatro Polytheama, o concerto “Canteiro Sinfônico”, uma apresentação especialmente preparada para aproximar as crianças da música de concerto de forma lúdica e divertida. Com regência de Claudia Feres, o espetáculo integra a programação da temporada 2026 da orquestra e reúne música, diferentes vozes e temas presentes no universo infantil.
O concerto terá participação especial da soprano paulistana Thayana Roverso, especializada em repertório lírico, além da participação de dois corpos artísticos do Município: o Coral Municipal de Jundiaí, sob direção de Vasti Atique, e o Coral Infantojuvenil de Jundiaí, com regência de Jéssica Augusto e Sofia Prado.
O repertório é formado por músicas da arte-educadora Margareth Darezzo, com arranjos de Pichu Borelli. As canções abordam temas como natureza, relações, diferenças e situações do cotidiano das crianças, combinando aprendizado e diversão. Entre as obras estão “Terra, planeta colorido”, “Golfinho”, “Vida de bicho”, “Ovos da galinha”, “Canteiro”, “Peteca”, “Diferenças” e “Maria teimosa”.
Confira o programa artístico da noite
Ensaio aberto
Além da apresentação, o público poderá acompanhar de perto o processo de preparação dos músicos durante o ensaio aberto do concerto, que excepcionalmente neste mês será realizado na sexta-feira (9), às 18h, também no Teatro Polytheama. A atividade permite conhecer um pouco dos bastidores e do trabalho desenvolvido pelos artistas antes da apresentação.
Criada em 2011, a Orquestra Municipal de Jundiaí é um corpo artístico vinculado à Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT). Com uma programação de concertos gratuitos ao longo do ano, a OMJ contribui para a democratização do acesso à música de concerto, a formação de público e o fortalecimento da vida cultural de Jundiaí.
Serviço
7º Concerto da OMJ – Temporada 2026
Concerto: “Canteiro Sinfônico”
Data: 11 de outubro de 2026 (domingo)
Horário: das 11h às 12h10
Local: Teatro Polytheama – rua Barão de Jundiaí, 176 – Centro
Ingressos: gratuitos, disponíveis nas bilheterias físicas e nos totens digitais do Teatro Polytheama