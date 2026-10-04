A Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ) apresenta, no dia 11 de outubro, às 11h, no Teatro Polytheama, o concerto “Canteiro Sinfônico”, uma apresentação especialmente preparada para aproximar as crianças da música de concerto de forma lúdica e divertida. Com regência de Claudia Feres, o espetáculo integra a programação da temporada 2026 da orquestra e reúne música, diferentes vozes e temas presentes no universo infantil.

O concerto terá participação especial da soprano paulistana Thayana Roverso, especializada em repertório lírico, além da participação de dois corpos artísticos do Município: o Coral Municipal de Jundiaí, sob direção de Vasti Atique, e o Coral Infantojuvenil de Jundiaí, com regência de Jéssica Augusto e Sofia Prado.

O repertório é formado por músicas da arte-educadora Margareth Darezzo, com arranjos de Pichu Borelli. As canções abordam temas como natureza, relações, diferenças e situações do cotidiano das crianças, combinando aprendizado e diversão. Entre as obras estão “Terra, planeta colorido”, “Golfinho”, “Vida de bicho”, “Ovos da galinha”, “Canteiro”, “Peteca”, “Diferenças” e “Maria teimosa”.