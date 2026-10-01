01 de outubro de 2026
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ROUBO E PRISÃO

Trio é preso após assalto a lanchonete de rede de fast food

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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As roupas dos suspeitos também foram apreendidas
As roupas dos suspeitos também foram apreendidas

Três homens armados assaltaram uma lanchonete de uma grande rede de fast food, em Itatiba, na noite desta quarta-feira (30). A Guarda Municipal foi acionada e conseguiu localizar e prender suspeitos do crime.

Os criminosos invadiram o estabelecimento e, com uma arma em punho, anunciaram o assalto. Após praticarem o roubo, fugiram em um automóvel.

A GM foi acionada e enviou uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu). Os agentes conseguiram levantar a placa do veículo utilizado pelo trio e iniciaram as buscas. Com o apoio do sistema de monitoramento, o automóvel foi localizado com os três suspeitos em seu interior.

O carro foi abordado e, durante a vistoria, os guardas encontraram um simulacro de pistola e roupas pretas, que podem ter sido utilizadas durante a prática do crime.

Os três homens foram conduzidos ao Plantão Policial, onde tiveram a prisão em flagrante registrada e permaneceram presos.

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