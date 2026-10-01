Três homens armados assaltaram uma lanchonete de uma grande rede de fast food, em Itatiba, na noite desta quarta-feira (30). A Guarda Municipal foi acionada e conseguiu localizar e prender suspeitos do crime.

Os criminosos invadiram o estabelecimento e, com uma arma em punho, anunciaram o assalto. Após praticarem o roubo, fugiram em um automóvel.

A GM foi acionada e enviou uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu). Os agentes conseguiram levantar a placa do veículo utilizado pelo trio e iniciaram as buscas. Com o apoio do sistema de monitoramento, o automóvel foi localizado com os três suspeitos em seu interior.