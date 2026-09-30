Neste domingo (4), acontece em todo o Brasil o primeiro turno das eleições 2026 para escolha de presidente, governadores, senadores e depuutados federais e estaduais. Para o segundo turno, está reservada a data de 25 de outubro, caso governadores e presidente não sejam definidos já no primeiro turno. Não há segundo turno, no entanto, quando um dos postulantes obtém o equivalente a 50% mais um voto entre os votos válidos.
Confira abaixo detalhes que eleitores devem saber antes de ir às urnas:
Quando é a eleição?
O primeiro turno acontecerá neste domingo (4 de outubro) e um possível segundo turno será no dia 25 de outubro.
Qual é o horário de votação?
A votação será das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, em todo o país. A regra vale independentemente do fuso horário do estado.
Onde voto?
Para consultar seu local de votação, basta acessar o aplicativo e-Título ou o portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no Autoatendimento Eleitoral, e entrar na consulta de onde votar, neste link. Também é possível consultar as Zonas Eleitorais pelo site do TSE neste link. Jundiaí tem três Zonas Eleitorais, a 65ª e a 424ª ficam na rua dos Bandeirantes, 103, e a 281ª fica na rua José Firmino Temóteo, 358.
O que levar para a votação?
Título de eleitor, físico ou e-Título, e documento oficial com foto, como Carteira Nacional de Habilitação (CNH), carteira de identidade (ou RG), certificado de reservista, carteira de trabalho, passaporte e carteira de categoria profissional reconhecida por lei. Para a votação, não há restrição de vestuário, como bermuda e chinelo, mas não é permitido votar sem camisa ou com roupas de banho, como sunga e biquini.
Qual a ordem de votação?
De acordo com o TSE, nas eleições 2026, serão seis cargos em disputa. Por isso, é importante saber a ordem de votação na urna eletrônica:
1º deputada ou deputado federal
2º Deputada ou deputado estadual — ou distrital, no caso do Distrito Federal
3º Primeira vaga para o Senado
4º Segunda vaga para o Senado
5º Governadora ou governador
6º Presidente da República
Pode levar uma 'colinha'?
Como são diversos cargos, é recomendado que se leve uma anotação com os cadidatos e respectivos números desejados. A chamada “cola” para a votação pode ser feita pelo próprio eleitor, em papel. Não é permitido levar o celular ou outros equipamentos eletrônicos para a cabine.
Pode votar em candidato de outro estado?
Não. Cada eleitor só pode votar em candidatos que disputam vagas onde o seu título eleitoral está registrado. Em São Paulo, os eleitores podem escolher apenas candidatos que disputam vagas para representar o estado na Câmara e no Senado, por exemplo.
Pode votar duas vezes no mesmo senador?
Não. Nas eleições 2026, os eleitores de cada estado vão eleger dois candidatos ao Senado Federal e, por isso, os votos devem ser dados em candidatos ou candidatas diferentes. Se o eleitor repetir o mesmo número na urna eletrônica, o segundo voto será considerado nulo.
Como votar branco ou nulo?
Para votar em branco é necessário que o eleitor pressione a tecla “branco” na urna e, em seguida, a tecla “confirma”. Para votar nulo, o eleitor precisa digitar um número de candidato inexistente, como por exemplo, “00”, e depois a tecla “confirma”. Atualmente, vigora no pleito eleitoral o princípio da maioria absoluta de votos válidos, conforme a Constituição Federal e a Lei das Eleições. Esse princípio considera apenas os votos válidos, que são os votos nominais e os de legenda, para os cálculos eleitorais, desconsiderando os votos em branco e os nulos.
A contagem dos votos de uma eleição está prevista na Constituição Federal de 1988, que diz: "é eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos, excluídos os brancos e os nulos". Ou seja, os votos em branco e os nulos simplesmente não são contados. Houve mudança ao longo dos anos, pois, antigamente, como o voto em branco era considerado válido (isto é, era contabilizado e dado para o candidato vencedor), ele era tido como um voto de conformismo, no qual o eleitor se mostrava satisfeito com o candidato que vencesse as eleições. Já o voto nulo (considerado inválido pela Justiça Eleitoral) era tido como um voto de protesto contra os candidatos ou contra a classe política em geral.
Como votar no exterior?
Brasileiros que têm domicílio eleitoral no exterior votam apenas para presidente e vice-presidente da República. Quem tem domicílio eleitoral no Brasil e estiver no exterior no dia da eleição não pode votar em trânsito. Nesse caso, deverá justificar a ausência. Já quem tem domicílio eleitoral no exterior e estiver no Brasil no dia da votação pode votar em trânsito para presidente.
Como funciona o voto em trânsito?
O voto em trânsito permite votar fora do local de origem, ou seja, pessoas fora do domicílio eleitoral podem fazer o voto em trânsito. Se a mudança for dentro do mesmo estado do domicílio eleitoral, é possível votar para todos os cargos, se for em outro estado, a votação é permitida apenas para presidente, desde que tenha solicitado a habilitação dentro do prazo (de 20 de julho a 20 de agosto). A votação em trânsito só é permitida em território brasileiro, em capitais e municípios com mais de 100 mil eleitores.
Quem solicitou o voto em trânsito e não comparecer ao local escolhido deverá justificar a ausência. Não é necessário pedir o retorno ao local de origem. A mudança é desfeita automaticamente após a eleição.